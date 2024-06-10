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10 июня, 09:26

Пассажир открыл аварийную дверь самолёта на рейсе Сургут – Москва

Пьяный пассажир рейса, следовавшего из Сургута в Москву, открыл дверь аварийного выхода во время захода на посадку в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает Mash.

Пьяный пассажир открыл дверь в самолёте во время полёта из Сургута в Москву. Фото © Telegram / Mash

Пьяный пассажир открыл дверь в самолёте во время полёта из Сургута в Москву. Фото © Telegram / Mash

По словам очевидцев, мужчине якобы стало душно, поэтому он решил сойти с воздушного судна пораньше. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Дебошира, который оказался вахтовиком по имени Николай из Краснодарского края, скрутили и передали полиции.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом пьяном дебоше в самолёте. Там буйный пассажир рейса Москва – Новосибирск требовал отвести его в туалет, а потом стал ругаться и просить пересадить на другое место. Ему, конечно же, отказали. А в ответ на это он набросился на стюардессу с кулаками. В итоге дебошира силой вывели из салона.

Обложка ©

Freepik.com / rawpixel-com

Александра Мышляева
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