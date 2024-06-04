Пьяный пассажир устроил дебош на борту рейса Москва – Новосибирск

По данным телеграм-канала, пассажир начал буянить на борту самолёта авиакомпании S7. Сначала дебошир требовал отвести его в туалет, а потом стал ругаться и просить пересадить его на более удобное место. Ему вежливо отказали, а в ответ он набросился на стюардессу с кулаками.