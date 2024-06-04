Пьяный пассажир устроил дебош на борту рейса Москва – Новосибирск
Буйный и весьма нетрезвый пассажир рейса Москва – Новосибирск устроил дебош прямо на борту самолёта. Из-за него вылет из столичного аэропорта Домодедово пришлось задержать, сообщает SHOT.
Пьяный пассажир устроил дебош на борту рейса Москва – Новосибирск. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, пассажир начал буянить на борту самолёта авиакомпании S7. Сначала дебошир требовал отвести его в туалет, а потом стал ругаться и просить пересадить его на более удобное место. Ему вежливо отказали, а в ответ он набросился на стюардессу с кулаками.
В итоге экипажу воздушного судна пришлось просить помощи у полицейских. Неадеквата скрутили и вывели из салона. Другие пассажиры теперь ждут вылета — им обещают, что самолёт должен взмыть ввысь уже в ближайшее время.
А ранее Life.ru рассказывал о другом авиаинциденте, который произошёл в Красноярском крае. Там самолёт Ан-26 с пассажирами выкатился за пределы ВПП. А в Амстердаме вообще произошла загадочная история. Там погиб мужчина после того, как таинственным образом попал в двигатель самолёта.
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