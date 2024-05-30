Умер пассажир, из-за которого экстренно сел самолёт в Нижнем Новгороде

Скончался пассажир, из-за которого пришлось сажать самолёт, следовавший из Хабаровска по направлению к Москве. Ему стало плохо, в результате чего командиром судна было принято решение совершить посадку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба местного Минздрава.