Умер пассажир, из-за которого экстренно сел самолёт в Нижнем Новгороде
Скончался пассажир, из-за которого пришлось сажать самолёт, следовавший из Хабаровска по направлению к Москве. Ему стало плохо, в результате чего командиром судна было принято решение совершить посадку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба местного Минздрава.
После посадки в аэропорту медики Нижегородского территориального центра медицины катастроф направились на помощь к пациенту, также прибыла реанимационная бригада станции скорой медицинской помощи города.
"К сожалению, проводимые реанимационные мероприятия оказались неэффективны. Медики констатировали биологическую смерть пациента", — сообщили в ведомстве.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как воздушному судну авиакомпании "Россия" пришлось совершить экстренную посадку в Минводах из-за утечки топлива. А в аэропорту Екатеринбурга самолёт "Уральских авиалиний" наехал на человека. Не обошлось без "приключений" и в Братске. Там вынужденно сел летевший в Красноярск борт из-за инфаркта у пассажира.
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