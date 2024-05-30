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Регион
30 мая, 15:31

Умер пассажир, из-за которого экстренно сел самолёт в Нижнем Новгороде

Скончался пассажир, из-за которого пришлось сажать самолёт, следовавший из Хабаровска по направлению к Москве. Ему стало плохо, в результате чего командиром судна было принято решение совершить посадку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба местного Минздрава.

После посадки в аэропорту медики Нижегородского территориального центра медицины катастроф направились на помощь к пациенту, также прибыла реанимационная бригада станции скорой медицинской помощи города.

"К сожалению, проводимые реанимационные мероприятия оказались неэффективны. Медики констатировали биологическую смерть пациента", — сообщили в ведомстве.

В Амстердаме погиб мужчина, попав в двигатель самолёта
В Амстердаме погиб мужчина, попав в двигатель самолёта

Ранее Life.ru рассказывал о том, как воздушному судну авиакомпании "Россия" пришлось совершить экстренную посадку в Минводах из-за утечки топлива. А в аэропорту Екатеринбурга самолёт "Уральских авиалиний" наехал на человека. Не обошлось без "приключений" и в Братске. Там вынужденно сел летевший в Красноярск борт из-за инфаркта у пассажира.

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Freepik / creativeart

Николь Вербер
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