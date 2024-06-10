В Госдуме предложили расширить круг "сердечников" для обязательного наблюдения

Председатель Комитета здравоохранения Государственной думы Бадма Башанкаев призвал расширить круг пациентов с болезнями сосудов и сердца, которые должны находиться под обязательным наблюдением. Об этом депутат сообщил в личном телеграм-канале.

"Вместе с "Единой Россией", Денисом Проценко мы добились получения дополнительных финансов для профилактики и лечения таких пациентов. Это наша с вами совместная победа. Но! Нужно расширять круг таких пациентов. Так спасём больше людей. А это может быть и ваш, и мой родственник", — говорится в его публикации.

Башанкаев отметил важность вдумчивого диспансерного наблюдения за пациентами, пережившими острый инфаркт, и добавил, что такой подход имеет даже большее значение для людей с хроническими болезнями сердца. Парламентарий призвал внедрять в медицинскую практику имеющиеся цифровые данные, то есть заводить национальные регистры пациентов с рисками сердечных заболеваний и инсульта.

Глава Комитета здравоохранения Госдумы предложил несколько конкретных шагов, которые позволят добиться положительной динамики:

Интегрировать имеющуюся у ЗАГС информацию с цифровыми медкартами пациентов и обеспечить автоматизированный контроль правильности кодирования на региональном уровне.

Ускорить процесс внедрения телемедицинских технологий и искусственного интеллекта, что позволит больному стать активным участником программы лечения.

Уделить повышенное внимание взаимосвязи результатов диспансеризации со следующей за ней организацией высокоэффективного диспансерного наблюдения.

Создать унифицированную госпрограмму, которая повысит ответственность отношения к состоянию собственного здоровья среди населения.