В Госдуме предложили расширить круг "сердечников" для обязательного наблюдения
В России могут расширить круг пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями для обязательного наблюдения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R Photography Background
Председатель Комитета здравоохранения Государственной думы Бадма Башанкаев призвал расширить круг пациентов с болезнями сосудов и сердца, которые должны находиться под обязательным наблюдением. Об этом депутат сообщил в личном телеграм-канале.
"Вместе с "Единой Россией", Денисом Проценко мы добились получения дополнительных финансов для профилактики и лечения таких пациентов. Это наша с вами совместная победа. Но! Нужно расширять круг таких пациентов. Так спасём больше людей. А это может быть и ваш, и мой родственник", — говорится в его публикации.
Башанкаев отметил важность вдумчивого диспансерного наблюдения за пациентами, пережившими острый инфаркт, и добавил, что такой подход имеет даже большее значение для людей с хроническими болезнями сердца. Парламентарий призвал внедрять в медицинскую практику имеющиеся цифровые данные, то есть заводить национальные регистры пациентов с рисками сердечных заболеваний и инсульта.
Глава Комитета здравоохранения Госдумы предложил несколько конкретных шагов, которые позволят добиться положительной динамики:
- Интегрировать имеющуюся у ЗАГС информацию с цифровыми медкартами пациентов и обеспечить автоматизированный контроль правильности кодирования на региональном уровне.
- Ускорить процесс внедрения телемедицинских технологий и искусственного интеллекта, что позволит больному стать активным участником программы лечения.
- Уделить повышенное внимание взаимосвязи результатов диспансеризации со следующей за ней организацией высокоэффективного диспансерного наблюдения.
- Создать унифицированную госпрограмму, которая повысит ответственность отношения к состоянию собственного здоровья среди населения.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о впечатляющей эффективности федерального проекта по борьбе с раковыми заболеваниями. За пять лет его работы количество выживших пациентов с онкологическими болезнями возросло на 8%, сообщил министр.