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7 июня, 17:23

Карелия установила в Донецком ботаническом саду памятник детям Донбасса

Обложка © Министерство промышленности и торговли Республики Карелия

Обложка © Министерство промышленности и торговли Республики Карелия

В Донецком ботаническом саду высадили 15 редких карельских берез и установили мемориальный камень в память о детях, погибших на Донбассе. То и другое привезли в Донецк представители Республики Карелия — общественники и камнеобработчики.

"Карелия славится своими гранитами, а карельская береза является символом нашей республики. И мы решили подарить Донецку такую частичку Карелии", — рассказала исполнительный директор ассоциации камнеобрабатывающих организаций Республики Карелия Анна Позднякова.

Мемориальный камень, сделанный из карельского гранита, передали в ДНР благотворительный фонд «Живой город» и карельское отделение «Деловой России».

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А ранее в Москве открылась Аллея памяти погибших военных корреспондентов. В Парке имени Артёма Боровика высажены молодые сибирские кедры, которые станут символом подвига российских военкоров, отдавших жизни при исполнении своего профессионального долга.

Алексей Берковиц
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