Карелия установила в Донецком ботаническом саду памятник детям Донбасса

В Донецком ботаническом саду высадили 15 редких карельских берез и установили мемориальный камень в память о детях, погибших на Донбассе. То и другое привезли в Донецк представители Республики Карелия — общественники и камнеобработчики.

"Карелия славится своими гранитами, а карельская береза является символом нашей республики. И мы решили подарить Донецку такую частичку Карелии", — рассказала исполнительный директор ассоциации камнеобрабатывающих организаций Республики Карелия Анна Позднякова.

Мемориальный камень, сделанный из карельского гранита, передали в ДНР благотворительный фонд «Живой город» и карельское отделение «Деловой России».