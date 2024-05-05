Станут символом подвига: В Москве высадили сибирские кедры в память о погибших военкорах
В Москве открылась Аллея памяти погибших военных корреспондентов
В Москве открылась Аллея памяти погибших военных корреспондентов. Обложка © Официальный сайт Росгвардии
В Москве 5 мая открылась Аллея памяти погибших военных корреспондентов. В Парке имени Артёма Боровика высажены молодые сибирские кедры, которые станут символом подвига российских военкоров, отдавших жизни при исполнении своего профессионального долга. В их числе — военные журналисты и офицеры войск правопорядка полковник Сергей Постнов и старший лейтенант Анатолий Ягодин.
В Парке имени Артёма Боровика высадили молодые сибирские кедры, которые станут символом подвига российских военкоров. Фото © Официальный сайт Росгвардии
Высадке аллеи предшествовала пасхальная литургия, она прошла в строящемся Мемориальном храмовом комплексе святых мучеников Анатолия и Протолеона, где также создаётся специальный придел памяти погибших журналистов. В памятной церемонии приняли участие начальник Главного военно-политического управления Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков, представители ведущих СМИ страны и члены семей погибших военных корреспондентов.
Пасхальная литургия в строящемся Мемориальном храмовом комплексе святых мучеников Анатолия и Протолеона. Фото © Официальный сайт Росгвардии
Ермаков отметил высокую значимость данной акции для увековечения памяти военкоров, в том числе представителей войск правопорядка, которые не вернулись из боевых командировок. Кроме того, он поблагодарил сотрудников СМИ за трудную, опасную, но необходимую работу по объективному освещению событий в зонах вооружённых конфликтов.
Генерал-майор Денис Ермаков отметил высокую значимость данной акции. Фото © Официальный сайт Росгвардии
Ранее в Москве прощались военкором Семёном Ерёминым, погибшим в зоне СВО. Проводить коллегу в последний путь пришли многие журналисты, в том числе Владимир Соловьёв и Семён Пегов. Напомним, о гибели Ерёмина в зоне специальной военной операции стало известно 19 апреля. Всё случилось при атаке FVP-дрона. Он получил смертельное ранение после второго сброса снаряда с БПЛА. Трагедию уже прокомментировали в МИД РФ, в очередной раз указав, что его убийство подтверждает террористическую сущность Владимира Зеленского. При этом в СК РФ пообещали установить всех причастных к гибели военкора.