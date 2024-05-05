Станут символом подвига: В Москве высадили сибирские кедры в память о погибших военкорах

В Москве 5 мая открылась Аллея памяти погибших военных корреспондентов. В Парке имени Артёма Боровика высажены молодые сибирские кедры, которые станут символом подвига российских военкоров, отдавших жизни при исполнении своего профессионального долга. В их числе — военные журналисты и офицеры войск правопорядка полковник Сергей Постнов и старший лейтенант Анатолий Ягодин.

В Парке имени Артёма Боровика высадили молодые сибирские кедры, которые станут символом подвига российских военкоров. Фото © Официальный сайт Росгвардии

Высадке аллеи предшествовала пасхальная литургия, она прошла в строящемся Мемориальном храмовом комплексе святых мучеников Анатолия и Протолеона, где также создаётся специальный придел памяти погибших журналистов. В памятной церемонии приняли участие начальник Главного военно-политического управления Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков, представители ведущих СМИ страны и члены семей погибших военных корреспондентов.

Пасхальная литургия в строящемся Мемориальном храмовом комплексе святых мучеников Анатолия и Протолеона. Фото © Официальный сайт Росгвардии

Ермаков отметил высокую значимость данной акции для увековечения памяти военкоров, в том числе представителей войск правопорядка, которые не вернулись из боевых командировок. Кроме того, он поблагодарил сотрудников СМИ за трудную, опасную, но необходимую работу по объективному освещению событий в зонах вооружённых конфликтов.