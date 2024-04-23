Пегов произнёс трогательную речь на прощании с военкором Ерёминым, погибшим в зоне СВО

"Действительно не вылазил из Донецка, с других участков фронта. Это был по-настоящему удивительный репортёр, удивительный человек с большим чувством внутреннего достоинства и внутреннего благородства. Сложно не стать циником в той среде, в которой мы всё время находимся. Та человечность по отношению к каждому герою, к каждому человеку, встреченному на своём пути, — это в Сёме всегда чувствовалось. Это действительно его отличает от очень многих", — сказал на церемонии прощания Пегов.