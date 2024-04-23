Пегов произнёс трогательную речь на прощании с военкором Ерёминым, погибшим в зоне СВО
В Москве прощаются с военкором Семёном Ерёминым, погибшим в зоне СВО
Церемония прощания с военкором Семёном Ерёминым, погибшим в зоне СВО. Фото Life.ru
В Москве проходит церемония прощания с военным корреспондентом газеты "Известия" Семёном Ерёминым, погибшим в зоне СВО. Проводить коллегу в последний путь пришли многие журналисты, в том числе Владимир Соловьёв и Семён Пегов.
Церемония прощания с военкором Семёном Ерёминым, погибшим в зоне СВО. Видео Life.ru
"Действительно не вылазил из Донецка, с других участков фронта. Это был по-настоящему удивительный репортёр, удивительный человек с большим чувством внутреннего достоинства и внутреннего благородства. Сложно не стать циником в той среде, в которой мы всё время находимся. Та человечность по отношению к каждому герою, к каждому человеку, встреченному на своём пути, — это в Сёме всегда чувствовалось. Это действительно его отличает от очень многих", — сказал на церемонии прощания Пегов.
Напомним, о гибели Семёна Ерёмина в зоне специальной военной операции стало известно 19 апреля. Всё случилось при атаке FVP-дрона. Он получил смертельное ранение после второго сброса снаряда с БПЛА. Трагедию уже прокомментировали в МИД РФ, в очередной раз указав, что его убийство подтверждает террористическую сущность Владимира Зеленского. При этом в СК РФ пообещали установить всех причастных к гибели военкора.