Лидерство правых на выборах во Франции — это исключительно внутреннее дело этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник, 10 июня.

"Это внутреннее дело Французской Республики. Мы не хотели бы вмешиваться в эти внутренние дела", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что в Москве будут внимательно наблюдать за последствиями выборов во Франции, принимая во внимание "чрезвычайно недружественный и даже враждебный настрой" со стороны нынешних властей Пятой республики по отношению к нашей стране.