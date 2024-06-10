Кремль отреагировал на оглушительный провал Макрона на выборах и роспуск Парламента Франции
Песков назвал роспуск Национального собрания внутренним делом Франции
Лидерство правых на выборах во Франции — это исключительно внутреннее дело этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник, 10 июня.
"Это внутреннее дело Французской Республики. Мы не хотели бы вмешиваться в эти внутренние дела", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что в Москве будут внимательно наблюдать за последствиями выборов во Франции, принимая во внимание "чрезвычайно недружественный и даже враждебный настрой" со стороны нынешних властей Пятой республики по отношению к нашей стране.
Напомним, что Макрон распустил Национальное собрание вечером 9 июня и объявил даты голосования досрочных парламентских выборов: первый тур начнётся 30 июня, второй — 7 июля. Сам французский лидер объяснил своё решение тем, что Франции необходимо парламентское большинство, чтобы правительство работало в атмосфере спокойствия и согласия.
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