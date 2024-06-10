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10 июня, 10:07

В Кремле раскрыли, как прошедшие выборы изменят Европарламент

Песков: Большинство Европарламента будет настроено проукраински и проевропейски

Результаты выборов в Европарламент (ЕП) говорят о том, что большинство депутатов действительно будет проевропейским и проукраинским. Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Судя по всему, большинство действительно будет проевропейским и проукраинским. Мы это видим. Однако также предстоит проанализировать будущую композицию Европарламента", ответил он на соответствующий вопрос представителя прессы.

Песков добавил, что Кремль с большой внимательностью следит за балансом сил в Европейском парламенте. По его словам, Москва наблюдает, как среди граждан ЕС становятся всё более популярны правые партии, которые уже дышат в спину проевропейским конкурентам.

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Ранее аналогичный прогноз сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая тоже предрекла Европарламенту проукраинское и проевропейское большинство. Она также заявила, что начнёт налаживать связи между единомышленниками в ЕП уже с завтрашнего дня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Viiviien

Александр Юнашев
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