В Кремле раскрыли, как прошедшие выборы изменят Европарламент

Результаты выборов в Европарламент (ЕП) говорят о том, что большинство депутатов действительно будет проевропейским и проукраинским. Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Судя по всему, большинство действительно будет проевропейским и проукраинским. Мы это видим. Однако также предстоит проанализировать будущую композицию Европарламента", — ответил он на соответствующий вопрос представителя прессы.

Песков добавил, что Кремль с большой внимательностью следит за балансом сил в Европейском парламенте. По его словам, Москва наблюдает, как среди граждан ЕС становятся всё более популярны правые партии, которые уже дышат в спину проевропейским конкурентам.