Минпромторг: Knauf передаст бизнес в РФ менеджменту, оставив возможность выкупа

Немецкая компания Knauf, являющаяся на рынке одним из самых видных производителей стройматериалов, договорилась о передаче бизнеса в России в руки местных управленцев, сохранив за собой право обратного выкупа. Об этом рассказал на полях ПМЭФ статс-секретарь, заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. Пятнадцать процентов от суммы оценки, но с опционом — возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет", — объяснил он.