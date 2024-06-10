ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 10:30

Минпромторг: Knauf передаст бизнес в РФ менеджменту, оставив возможность выкупа

Немецкая компания Knauf, являющаяся на рынке одним из самых видных производителей стройматериалов, договорилась о передаче бизнеса в России в руки местных управленцев, сохранив за собой право обратного выкупа. Об этом рассказал на полях ПМЭФ статс-секретарь, заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. Пятнадцать процентов от суммы оценки, но с опционом — возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет", — объяснил он.

Немецкий бизнесмен решил спрятаться от срока в Посольстве ФРГ в Москве и пропал
Немецкий бизнесмен решил спрятаться от срока в Посольстве ФРГ в Москве и пропал

Представители Knauf поняли, что дело пахнет керосином, когда в Германии их заподозрили в причастности к восстановлению Мариуполя, за что в этой свободной стране, конечно же, предусмотрен ряд штрафных мер. Тогда-то компания и объявила о своём желании передать в руки местного менеджмента свой бизнес в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Владимир Озеров
  • Новости
  • Новости экономики
  • Минпромторг РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров