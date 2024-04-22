Прокуратура ФРГ заподозрила Knauf в причастности к восстановлению Мариуполя
Процесс реконструкции набережной в Мариуполе. Фото © ТАСС / Ягодкин Дмитрий
Прокуратура города Вюрцбурга в Германии решила провести доследственную проверку, чтобы узнать, действительно ли сырьё компании Knauf, как заявляют СМИ, использовалось для восстановления Мариуполя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя ведомства Тобиаса Костуха.
"Важно отметить, что начального подозрения в совершении преступления, необходимого для начала доследственной проверки, сейчас нет. Скорее она служит для выяснения того, существует ли вообще такое начальное подозрение", — объясняет Костух.
В начале апреля новостным порталом телеканала ARD была выпущена новость, которая гласила, что материалы производства как минимум двух немецких компаний — Knauf и WKB Systems — использовались строителями в Мариуполе для восстановления города. Представитель Министерства экономики Германии распорядилась начать расследование по этому поводу. О проведении расследования в отношении WKB Systems представитель ведомства не упомянул.
Кстати, восстановление Мариуполя тем временем продолжается. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин прибыл с рабочим визитом в город, где сразу же посетил открытие нового детского сада "Орешек". В 2024 году в городе планируется отремонтировать более 17 километров улично-дорожной сети. Японский журналист, посетивший Мариуполь, написал, что его жители теперь не чувствуют, что на этих улицах совсем недавно шли кровопролитные бои. По его словам, конфликт продолжается, но для местных он, похоже, подошёл к концу.