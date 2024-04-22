Прокуратура ФРГ заподозрила Knauf в причастности к восстановлению Мариуполя

Прокуратура города Вюрцбурга в Германии решила провести доследственную проверку, чтобы узнать, действительно ли сырьё компании Knauf, как заявляют СМИ, использовалось для восстановления Мариуполя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя ведомства Тобиаса Костуха.

"Важно отметить, что начального подозрения в совершении преступления, необходимого для начала доследственной проверки, сейчас нет. Скорее она служит для выяснения того, существует ли вообще такое начальное подозрение", — объясняет Костух.