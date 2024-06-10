Путин заявил о важности поддерживать "человеческие условия" в российских тюрьмах
Путин: Попавшие в учреждения ФСИН должны содержаться в человеческих условиях
Заключённые, попавшие в места отбывания наказаний, должны содержаться в "человеческих условиях". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, которая отметила большое количество жалоб на жизнь преступников в местах лишения свободы.
"Там много нужно сделать ещё. Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях", — сказал российский лидер.
Ранее Москалькова сообщила о жалобах со стороны заключённых исправительной колонии "Чёрный дельфин". Попавшие туда преступники рассказали о неправомерных действиях сотрудников учреждения. Омбудсмен пообещала держать ситуацию на особом контроле.
Life.ru