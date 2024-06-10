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10 июня, 12:20

Путин заявил о важности поддерживать "человеческие условия" в российских тюрьмах

Путин: Попавшие в учреждения ФСИН должны содержаться в человеческих условиях

Заключённые, попавшие в места отбывания наказаний, должны содержаться в "человеческих условиях". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, которая отметила большое количество жалоб на жизнь преступников в местах лишения свободы.

"Там много нужно сделать ещё. Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях", — сказал российский лидер.

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Ранее Москалькова сообщила о жалобах со стороны заключённых исправительной колонии "Чёрный дельфин". Попавшие туда преступники рассказали о неправомерных действиях сотрудников учреждения. Омбудсмен пообещала держать ситуацию на особом контроле.

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Life.ru

Александра Мышляева
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