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10 июня, 11:33

Миксер чуть не снял скальп с девятилетней девочки в Москве

SHOT: Миксер замотал волосы девятилетней девочки на севере Москвы

Миксер замотал волосы девятилетней девочки в столичном районе Бибирево на северо-востоке Москвы. Спасать девочку пришлось специалистам. Об этом сообщает SHOT.

Прибывшие в квартиру на Белозерской улице спасатели освободили ребёнка с помощью гидравлических кусачек. При этом кухонный прибор намотал волосы ребёнка и содрал кожу с головы, так что пришлось ещё обрабатывать рану. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Пришивали 8 часов: В Петербурге спасли мальчика, отрубившего себе руку топором
Пришивали 8 часов: В Петербурге спасли мальчика, отрубившего себе руку топором

Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге врачи спасали десятилетнего мальчика, руку которого раздробило в блендере. Чтобы восстановить конечность, медикам пришлось проводить сложнейшую операцию, длившуюся около десяти часов. Всё прошло успешно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marinka Buronka

Александра Мышляева
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