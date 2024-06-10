Миксер чуть не снял скальп с девятилетней девочки в Москве

Миксер замотал волосы девятилетней девочки в столичном районе Бибирево на северо-востоке Москвы. Спасать девочку пришлось специалистам. Об этом сообщает SHOT .

Прибывшие в квартиру на Белозерской улице спасатели освободили ребёнка с помощью гидравлических кусачек. При этом кухонный прибор намотал волосы ребёнка и содрал кожу с головы, так что пришлось ещё обрабатывать рану. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.