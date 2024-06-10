Миксер чуть не снял скальп с девятилетней девочки в Москве
SHOT: Миксер замотал волосы девятилетней девочки на севере Москвы
Миксер замотал волосы девятилетней девочки в столичном районе Бибирево на северо-востоке Москвы. Спасать девочку пришлось специалистам. Об этом сообщает SHOT.
Прибывшие в квартиру на Белозерской улице спасатели освободили ребёнка с помощью гидравлических кусачек. При этом кухонный прибор намотал волосы ребёнка и содрал кожу с головы, так что пришлось ещё обрабатывать рану. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге врачи спасали десятилетнего мальчика, руку которого раздробило в блендере. Чтобы восстановить конечность, медикам пришлось проводить сложнейшую операцию, длившуюся около десяти часов. Всё прошло успешно.
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