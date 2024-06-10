Более 30 украинцев дерзко прорвались через границу с Венгрией на военном ГАЗ-66
В Закарпатье группа людей из 32 человек на автомобиле ГАЗ-66 прорвала границу и сбежала в Венгрию. Об этом первым сообщил в своём телеграм-канале украинский журналист Виталий Глагола, но позже информацию подтвердили и в Госпогранслужбе страны.
Тот самый ГАЗ-66 нашли на венгерской стороне уже пустым. Фото © Telegram / Вiталiй Глагола
Сперва пограничники заметили в серой зоне следы от транспортного средства, а затем по камерам засекли и пересечение границы грузовиком с чёрными номерами. Само авто спустя несколько минут нашли в Венгрии, пассажиров в нём не было. Позже местная полиция сообщила о задержании всех 32 перебежчиков на окраине села Барабаш.
Каких-либо подробностей с венгерской стороны не приводится. Дальнейшая судьба задержанных неизвестна.
Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что более 40 украинцев погибло при попытке покинуть страну. По её словам, уклонисты умирали во время преодоления естественных препятствий. Только за прошлый месяц в реке Тисе было обнаружено более десяти трупов.
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