Более 30 украинцев дерзко прорвались через границу с Венгрией на военном ГАЗ-66

В Закарпатье группа людей из 32 человек на автомобиле ГАЗ-66 прорвала границу и сбежала в Венгрию. Об этом первым сообщил в своём телеграм-канале украинский журналист Виталий Глагола, но позже информацию подтвердили и в Госпогранслужбе страны.

Тот самый ГАЗ-66 нашли на венгерской стороне уже пустым. Фото © Telegram / Вiталiй Глагола

Сперва пограничники заметили в серой зоне следы от транспортного средства, а затем по камерам засекли и пересечение границы грузовиком с чёрными номерами. Само авто спустя несколько минут нашли в Венгрии, пассажиров в нём не было. Позже местная полиция сообщила о задержании всех 32 перебежчиков на окраине села Барабаш.

Каких-либо подробностей с венгерской стороны не приводится. Дальнейшая судьба задержанных неизвестна.