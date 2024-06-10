Глава агентства по инфраструктуре Украины решил уволиться

Глава агентства по инфраструктуре Украины Мустафа Найем решил уйти в отставку после того, как руководство страны не вписало его фамилию в перечень участников конференции по восстановлению Незалежной в Германии. Об этом пишет издание NV.

"Найем написал заявление об увольнении. По предварительной информации, вместе с Найемом заявления об уходе написали ключевые сотрудники агентства", — сказано в тексте материала.

Такое решение было принято властями страны в связи со скандалом из-за отменённой командировки Найема в Берлин.