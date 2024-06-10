ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 12:34

Глава агентства по инфраструктуре Украины решил уволиться

NV: Мустафа Найем ушёл с должности главы агентства по восстановлению Украины

Мустафа Найем. Обложка © Сергей Сафронов / ТАСС

Мустафа Найем. Обложка © Сергей Сафронов / ТАСС

Глава агентства по инфраструктуре Украины Мустафа Найем решил уйти в отставку после того, как руководство страны не вписало его фамилию в перечень участников конференции по восстановлению Незалежной в Германии. Об этом пишет издание NV.

"Найем написал заявление об увольнении. По предварительной информации, вместе с Найемом заявления об уходе написали ключевые сотрудники агентства", — сказано в тексте материала.

Такое решение было принято властями страны в связи со скандалом из-за отменённой командировки Найема в Берлин.

Магомед Даудов ушёл с поста спикера Парламента Чечни после девяти лет работы
Магомед Даудов ушёл с поста спикера Парламента Чечни после девяти лет работы

Ранее появилась новость, что глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров покинет свой пост и будет назначен на должность министра по инфраструктуре. Причина отставки связана с зачисткой Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить в кабинет Зеленского без согласования.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров