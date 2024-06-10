Глава агентства по инфраструктуре Украины решил уволиться
NV: Мустафа Найем ушёл с должности главы агентства по восстановлению Украины
Мустафа Найем. Обложка © Сергей Сафронов / ТАСС
Глава агентства по инфраструктуре Украины Мустафа Найем решил уйти в отставку после того, как руководство страны не вписало его фамилию в перечень участников конференции по восстановлению Незалежной в Германии. Об этом пишет издание NV.
"Найем написал заявление об увольнении. По предварительной информации, вместе с Найемом заявления об уходе написали ключевые сотрудники агентства", — сказано в тексте материала.
Такое решение было принято властями страны в связи со скандалом из-за отменённой командировки Найема в Берлин.
Ранее появилась новость, что глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров покинет свой пост и будет назначен на должность министра по инфраструктуре. Причина отставки связана с зачисткой Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить в кабинет Зеленского без согласования.