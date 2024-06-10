"И правда, минусы-то где?": Публицисты разгромили текст ВВС о развитии "Русской общины"

Британское издание ВВС на днях опубликовало крупный материал о деятельности национально ориентированных общественных деятелей в России и движении "Русская община". Российские философы и публицисты раскритиковали публикацию и сделанные в ней выводы, детально разобрав озвученные в тексте тезисы.

Так, свою позицию высказал архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). По его мнению, материал должен был выставить "Русскую общину" и то, чем она занимается, в невыгодном свете, но вместо этого он выглядит как реклама движения.

"Что мы читаем в статье? "Русская община" русскую культуру продвигает, фронту помогает, в храм ходит, совместные спортивные, семейные и фольклорные мероприятия проводит, за здоровую семью, деторождение и против абортов ратует, с беспределом мигрантов борется, в народной дружине участвует. И правда: минусы-то где? <...> Целевая аудитория статьи — не народ России (если же народ России, то придётся сделать вывод, что "Русская община" проплатила автору за рекламу)", — написал архиепископ в личном-телеграм-канале.

Российский публицист Егор Холмогоров, комментируя статью, обратил внимание на то, что основной проблемой суверенных наций во второй половине прошлого века и начале нынешнего было неравное противостояние сплочённых и организованных меньшинств с бесформенным и не имеющим общей воли большинством, которое неизменно приводило к поражению вторых. Статью ВВС он считает свидетельством того, что в российском обществе большинство начало организовываться, благодаря чему наша страна может избежать ошибок прошлого. К похожим выводам пришёл и писатель Роман Антоновский, отметивший реакцию автора на рост национального самосознания россиян и запреты абортов в России. Нет ничего удивительного в том, что члены "Русской общины" выступают против них, кто в здравом уме будет поддерживать убийство детей, ставит вопрос литератор.

А ещё на эту тему высказался политолог Илья Ухов, заметивший, что в материале британского издания сквозит разочарование по поводу того, что общинники активно сотрудничают с властями страны и солидарны с правительством в поддержке СВО и борьбе с внутренними угрозами. Для России же в такой солидарности одни плюсы.