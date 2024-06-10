Белорусского "уничтожителя" морских дронов представили на выставке в Москве

Предназначенный для борьбы с морскими дронами модернизированный беспилотный вертолёт Hunter, а также другие новинки военной техники представили на международной выставке HeliRussia 2024. Она проходит в Москве.

"На выставке Helirussia мы впервые в России представляем вторую версию нашего разведывательно-ударного комплекса Hunter. Вертолёт получил полностью новую механику и электронику", — рассказал главный конструктор белорусского предприятия – разработчика данного комплекса КБ "Беспилотные вертолёты" Владимир Чудаков в беседе с РИА "Новости".