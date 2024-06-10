Белорусского "уничтожителя" морских дронов представили на выставке в Москве
На выставке HeliRussia 2024 презентовали модернизированный вертолёт Hunter
Предназначенный для борьбы с морскими дронами модернизированный беспилотный вертолёт Hunter, а также другие новинки военной техники представили на международной выставке HeliRussia 2024. Она проходит в Москве.
"На выставке Helirussia мы впервые в России представляем вторую версию нашего разведывательно-ударного комплекса Hunter. Вертолёт получил полностью новую механику и электронику", — рассказал главный конструктор белорусского предприятия – разработчика данного комплекса КБ "Беспилотные вертолёты" Владимир Чудаков в беседе с РИА "Новости".
Вертолёт может обнаружить и ликвидировать надводные дроны. Кроме того, беспилотная машина может перевозить до 200 килограммов груза и преодолевать расстояния до 150 километров. Продолжительность полёта может достигать шести часов.
Российская авиация, в том числе вертолёты, с первых дней СВО доказывает высочайшую эффективность на фронте. Многим странам интересны разработки нашей военной техники. Более 20 государств заключили контракты на приобретение у РФ винтокрылых машин.
Wikipedia / Homoatrox