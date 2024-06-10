Россиянам рассказали, как получить бесплатную консультацию о трудовых правах

Россияне могут получить бесплатную консультацию о трудовых правах. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, для этого достаточно обратиться на региональную или федеральную горячую линию.

Федеральная линия работает круглосуточно, а региональная в новых российских регионах, как и в других регионах страны, работает с 9 утра до 9 вечера. Инфографика © Минтруд

Проконсультироваться также можно на портале онлайн-инспекции с помощью сервиса "Дежурный инспектор". Ответ придёт в течение одного-трёх рабочих дней.

Если вы считаете, что работодатель нарушил трудовые права, на этом же портале можно подать официальное обращение. Для этого следует:

— выбрать рубрику "Сообщить о проблеме"; — выбрать подходящую категорию; — авторизоваться через "Госуслуги"; — заполнить предложенную форму и направить обращение.

Кроме того, можно обратиться лично в территориальный орган Роструда — Государственную инспекцию труда.