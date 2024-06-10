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10 июня, 12:34

Россиянам рассказали, как получить бесплатную консультацию о трудовых правах

Россияне могут получить бесплатную консультацию о трудовых правах. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, для этого достаточно обратиться на региональную или федеральную горячую линию.

Федеральная линия работает круглосуточно, а региональная в новых российских регионах, как и в других регионах страны, работает с 9 утра до 9 вечера. Инфографика © Минтруд

Федеральная линия работает круглосуточно, а региональная в новых российских регионах, как и в других регионах страны, работает с 9 утра до 9 вечера. Инфографика © Минтруд

Проконсультироваться также можно на портале онлайн-инспекции с помощью сервиса "Дежурный инспектор". Ответ придёт в течение одного-трёх рабочих дней.

Если вы считаете, что работодатель нарушил трудовые права, на этом же портале можно подать официальное обращение. Для этого следует:

— выбрать рубрику "Сообщить о проблеме";

— выбрать подходящую категорию;

— авторизоваться через "Госуслуги";

— заполнить предложенную форму и направить обращение.

Кроме того, можно обратиться лично в территориальный орган Роструда — Государственную инспекцию труда.

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Ранее Life.ru публиковал результаты опроса граждан России об оптимальной длительности отпуска. Выяснилось, что многим не хватает двух недель, чтобы как следует отдохнуть и восстановиться. При этом большинство россиян считают, что максимальный срок отдыха не должен превышать месяца.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Алексей Берковиц
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