Россиянам рассказали, как получить бесплатную консультацию о трудовых правах
Россияне могут получить бесплатную консультацию о трудовых правах. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, для этого достаточно обратиться на региональную или федеральную горячую линию.
Федеральная линия работает круглосуточно, а региональная в новых российских регионах, как и в других регионах страны, работает с 9 утра до 9 вечера. Инфографика © Минтруд
Проконсультироваться также можно на портале онлайн-инспекции с помощью сервиса "Дежурный инспектор". Ответ придёт в течение одного-трёх рабочих дней.
Если вы считаете, что работодатель нарушил трудовые права, на этом же портале можно подать официальное обращение. Для этого следует:
— выбрать рубрику "Сообщить о проблеме";
— выбрать подходящую категорию;
— авторизоваться через "Госуслуги";
— заполнить предложенную форму и направить обращение.
Кроме того, можно обратиться лично в территориальный орган Роструда — Государственную инспекцию труда.
Ранее Life.ru публиковал результаты опроса граждан России об оптимальной длительности отпуска. Выяснилось, что многим не хватает двух недель, чтобы как следует отдохнуть и восстановиться. При этом большинство россиян считают, что максимальный срок отдыха не должен превышать месяца.
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