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10 июня, 13:09

Белоруссия проводит масштабные антитеррористические учения на границе с Украиной

В Брестской области Республики Беларусь, которая граничит с Украиной, проходят антитеррористические учения. Об этом сообщает БелТА.

В учениях задействованы подразделения Комитета госбезопасности, МВД, Государственного пограничного комитета, Минобороны, МЧС и других ведомств. Местных жителей предупредили, что сценарий учений предусматривает задействование военной техники, возможно ограничение движения транспортных средств.

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Ранее глава белорусского Министерства обороны Виктор Хренин заявил, что Минск не ставит своей целью повысить напряжённость в регионе, а совместные учения по отработке ядерных сил с Россией проводятся планово.

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Shutterstock / FOTODOM / photo-denver

Марина Калегина
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