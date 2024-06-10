Белоруссия проводит масштабные антитеррористические учения на границе с Украиной
В Брестской области Республики Беларусь, которая граничит с Украиной, проходят антитеррористические учения. Об этом сообщает БелТА.
В учениях задействованы подразделения Комитета госбезопасности, МВД, Государственного пограничного комитета, Минобороны, МЧС и других ведомств. Местных жителей предупредили, что сценарий учений предусматривает задействование военной техники, возможно ограничение движения транспортных средств.
Ранее глава белорусского Министерства обороны Виктор Хренин заявил, что Минск не ставит своей целью повысить напряжённость в регионе, а совместные учения по отработке ядерных сил с Россией проводятся планово.
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