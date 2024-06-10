Белоруссия проводит масштабные антитеррористические учения на границе с Украиной

В Брестской области Республики Беларусь, которая граничит с Украиной, проходят антитеррористические учения. Об этом сообщает БелТА.

В учениях задействованы подразделения Комитета госбезопасности, МВД, Государственного пограничного комитета, Минобороны, МЧС и других ведомств. Местных жителей предупредили, что сценарий учений предусматривает задействование военной техники, возможно ограничение движения транспортных средств.