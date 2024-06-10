Белоруссия никому не угрожает ядерными учениями, но порох будет "держать сухим", заявил Хренин
Глава Минобороны Белоруссии: Ядерные учения с Россией не угрожают другим странам
Белоруссия не ставит своей целью повысить напряжённость в регионе. Совместные учения по отработке ядерных сил с Россией проводятся планово. Об этом заявил глава белорусского Министерства обороны Виктор Хренин.
"Ещё раз подчеркну, что мероприятия, связанные с участием наших сил и средств в учении по подготовке к применению нестратегического ядерного оружия, проводятся в интересах обеспечения собственной безопасности и являются плановыми. У нас нет цели по созданию какой-либо напряжённости в вопросах обеспечения региональной безопасности. Мы не проецируем соответствующие военные угрозы на третьи страны или на кого-либо", — приводит слова военачальника пресс-служба ведомства.
Хренин добавил, что Белоруссия не ищет конфронтации ни с одной другой страной, но "порох будет держать сухим".
О совместных учениях России и Белоруссии по отработке применения тактического ядерного оружия стало известно в начале мая на фоне агрессивной риторики западных лидеров. По словам президента РФ Владимира Путина, эти мероприятия проводятся не для нагнетания обстановки, а для тренировки слаженного взаимодействия военных. Так, 21 мая в Южном военном округе начались учения по применению гиперзвуковых комплексов "Кинжал" и ракетных комплексов "Искандер". На втором этапе присоединяется белорусская армия, которая также обладает российскими типами ядерного вооружения.
Wikipedia / Mil.ru