Белоруссия никому не угрожает ядерными учениями, но порох будет "держать сухим", заявил Хренин

Белоруссия не ставит своей целью повысить напряжённость в регионе. Совместные учения по отработке ядерных сил с Россией проводятся планово. Об этом заявил глава белорусского Министерства обороны Виктор Хренин.

"Ещё раз подчеркну, что мероприятия, связанные с участием наших сил и средств в учении по подготовке к применению нестратегического ядерного оружия, проводятся в интересах обеспечения собственной безопасности и являются плановыми. У нас нет цели по созданию какой-либо напряжённости в вопросах обеспечения региональной безопасности. Мы не проецируем соответствующие военные угрозы на третьи страны или на кого-либо", — приводит слова военачальника пресс-служба ведомства.