В Белоруссии стартовали совместные с Россией учения ВВС и ПВО

В Белоруссии в понедельник, 27 мая, стартовали совместные с Россией учения Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минобороны.

"К учению привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооружённых сил Беларуси, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в рамках манёвров планируется отработать вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач. Учения будут идти до 31 мая. При этом основные усилия в ходе манёвров направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения. Кроме того, на авиационных полигонах экипажам предстоит практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений Сухопутных войск.