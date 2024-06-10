ВС РФ придумали новые способы борьбы с дронами ВСУ под Часовым Яром

Военнослужащие Армии России стали применять новые способы борьбы с вражескими дронами, в частности особые насадки на автоматы Калашникова. Об этом рассказал советник руководителя Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

"Наши беспилотчики показали мне сейчас новые системы борьбы с дронами, в том числе и новые насадки на стандартное наше вооружение — это и наши автоматы Калашникова, и другие системы, которые позволяют обезопасить небо над нашими боевыми порядками и облегчают нам задачу по эвакуации с линии боевого соприкосновения наших ребят, получивших ранения. Интересные разработки <...> Работают прямо на линии боевого соприкосновения, как раз под Часовым Яром", — поделился он в эфире Первого канала.

Кимаковский отметил, что украинские войска стали массово применять переданные странами Запада беспилотники. Тем не менее он считает, что Армия России подавит эту угрозу в течение ближайших месяцев.