Зеленскому предрекли проблемы с Западом из-за ухода с поста Найема Financial Times: Запад теряет доверие к Киеву из-за непонятных кадровых решений 10 июня, 13:39 Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Запад перестаёт доверять киевскому режиму, так как Владимир Зеленский принимает ничем не объяснимые кадровые решения, последней каплей стал уход с поста главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Незалежной Мустафы Найема. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

"США и другие западные партнёры хотят нормальных, предсказуемых отношений с коллегами <...> Сейчас они теряют доверие к правительству Украины из-за кадровых решений, которые им непонятны", — отмечается в материале.

Череда кадровых перестановок привела к натянутым отношениям Киева и его западных союзников. США давно предупреждали украинское руководство, что не следует совершать шаги, которые являются непредсказуемыми и подрывающими доверие, утверждает автор публикации.

Ранее сообщалось, что глава Госагентства по инфраструктуре Украины Мустафа Найем решил уйти в отставку. Такое решение он принял после того, как руководство страны не вписало его фамилию в перечень участников конференции по восстановлению Незалежной в Германии.

Авторы Татьяна Миссуми