Сенатор республиканской партии от штата Южная Каролина Линдси Грэм* в интервью CBS высказал мнение, что Штатам пора устроить конфискацию российских активов и включить Россию в список государств-спонсоров терроризма. Сердцебиение у Владимира Зеленского "кратно участилось", когда он услышал о такой инициативе от самого Грэма*.

"У нас в США есть российские деньги, которые мы должны конфисковать. Мы должны объявить Россию государством-спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством. Когда я предложил это Зеленскому, он засиял, как рождественская ёлка", — рассказал американский политический деятель.

Он также "невзначай" упомянул, что недры украинских земель содержат огромное количество полезных ископаемых, а их запасы оцениваются в триллионы долларов.

"Если мы поможем Украине сейчас, она сможет стать лучшим деловым партнёром, о котором мы когда-либо мечтали, и важнейшие природные активы на 10–12 триллионов долларов могут быть использованы Украиной и Западом, а не переданы Путину и Китаю", — полагает сенатор.