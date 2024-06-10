"Сиял, как рождественская ёлка": Зеленскому сделали заманчивое предложение в США
Сенатор Грэм* рассказал о реакции Зеленского на предложение конфисковать активы РФ
Сенатор республиканской партии от штата Южная Каролина Линдси Грэм* в интервью CBS высказал мнение, что Штатам пора устроить конфискацию российских активов и включить Россию в список государств-спонсоров терроризма. Сердцебиение у Владимира Зеленского "кратно участилось", когда он услышал о такой инициативе от самого Грэма*.
"У нас в США есть российские деньги, которые мы должны конфисковать. Мы должны объявить Россию государством-спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством. Когда я предложил это Зеленскому, он засиял, как рождественская ёлка", — рассказал американский политический деятель.
Он также "невзначай" упомянул, что недры украинских земель содержат огромное количество полезных ископаемых, а их запасы оцениваются в триллионы долларов.
"Если мы поможем Украине сейчас, она сможет стать лучшим деловым партнёром, о котором мы когда-либо мечтали, и важнейшие природные активы на 10–12 триллионов долларов могут быть использованы Украиной и Западом, а не переданы Путину и Китаю", — полагает сенатор.
В мае послы стран Евросоюза согласовали решение об изъятии доходов от замороженных активов РФ. В 2024 году Урсула фон дер Ляйен со своими друзьями в ЕК хотят насобирать оттуда три миллиарда евро, 90% от которых пойдут на военную помощь Киеву. Джо Байден и Эммануэль Макрон также прорабатывают способы использования российских денег в пользу Украины. В Кремле ранее заявляли, что такая мера уничтожит репутацию Запада как хорошего места для инвестиций.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
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