С 1 июля российским семьям из малых городов станет доступна ипотека под 6%
Уже с 1 июля российским семьям будет доступна ипотека под 6% при покупке жилья в малых городах и наличии несовершеннолетнего ребёнка. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Для них уже с 1 июля нужно предусмотреть преференции при покупке жилья в малых городах и регионах, где объём строительства в этом секторе пока ещё недостаточный. Родители смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей, но главное, чтобы хотя бы один ребёнок был несовершеннолетним на момент оформления займа", — отметил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил с 1 июля запустить дополнительные программы льготной семейной ипотеки. Российский лидер отметил, что такие условия будут распространяться на семьи из всех уголков России. Глава государства подчеркнул, что принятое правительством решение поможет семьям строить дома. По словам Путина, особенно это важно для многодетных.
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