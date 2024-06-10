С 1 июля российским семьям из малых городов станет доступна ипотека под 6%

Уже с 1 июля российским семьям будет доступна ипотека под 6% при покупке жилья в малых городах и наличии несовершеннолетнего ребёнка. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Для них уже с 1 июля нужно предусмотреть преференции при покупке жилья в малых городах и регионах, где объём строительства в этом секторе пока ещё недостаточный. Родители смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей, но главное, чтобы хотя бы один ребёнок был несовершеннолетним на момент оформления займа", — отметил Мишустин на совещании со своими заместителями.