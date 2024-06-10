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10 июня, 14:16

Финальная битва: Офицер СБУ спрогнозировал конец боевых действий на Украине

Полковник СБУ Стариков: Генеральное сражение на Украине произойдёт в конце лета

Решающая исход вооружённого конфликта на Украине битва состоится в конце лета или начале сентября. Такой прогноз сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.

"С военной точки зрения основная операция, стратегическая операция <…> заключительная какая-то операция, заключительное сражение, — это будет август-сентябрь", предположил он.

Отставной офицер аргументировал свой прогноз проведённым анализом обстановки на фронте. Впрочем, отметил Стариков, у наблюдающих за ситуацией политологов такое же мнение о дальнейшем развитии событий.

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Ранее руководитель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что вооружённый конфликт на Украине переходит на новый этап. Он отметил, что ВСУ находятся в очень сложной ситуации и испытывают дефицит личного состава, что и заставляет командование украинской армии сосредоточиться на привлекающих внимание, но не имеющих военного смысла ударах по российской территории оружием Запада.

* Находится в списке иноагентов Минюста Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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