Учёный напомнил, чем обычно заканчиваются истории о "необычных сигналах от инопланетян"

Не стоит питать больших надежд на то, что необычный повторяющийся сигнал из космоса, о приёме которого сообщили учёные из Австралии, был послан внеземными цивилизациями. Такие сенсации происходили множество раз, в итоге всегда выяснялось, что у аномалии есть вполне естественный источник. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

"Все мы очень хотим найти сигнал, который похож на сигнал искусственного происхождения, то есть сигнал, который послан разумными существами <...>, но никогда такие сенсации не держались дольше нескольких недель. С одной стороны, сигналы стали более сложные, но, с другой стороны, наши возможности исследовать эти сигналы тоже возросли. Поэтому после более скрупулёзного анализа до сих пор всегда оказывалось, что всё-таки эти сигналы естественного происхождения", — объяснил учёный в беседе с РИА "Новости".

Трансляции из космоса зачастую действительно выглядят как структурированный набор данных, который не может иметь естественной природы, добавил Эйсмонт. И всё же, по его мнению, надеющихся на искусственное происхождение сигнала и в этот раз ждёт разочарование. Впрочем, поводов печалиться он тут не видит.

"Всем это интересно, и это уже достижение", — подытожил эксперт.