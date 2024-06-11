Тайна 90-х: Игорь Тальков, Влад Листьев и Михаил Круг: почему расследование этих дел затянулось на десятки лет СК России по Санкт-Петербургу завершил расследование убийства певца Игоря Талькова. Обвиняемый — его концертный директор Валерий Шляфман. Какие ещё резонансные дела из суровых девяностых и нулевых до сих пор не раскрыты? 11 июня, 00:25 Владислав Листьев и Михаил Круг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio, © ТАСС / Николай Малышев, © VK / Михаил Круг • Легенда Русского Шансона

Кто убил Игоря Талькова

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца Игоря Талькова. Концертный директор артиста Валерий Шляфман официально обвиняется по статье ещё УК РСФСР (убийство и покушение на убийство, совершённое общеопасным способом).

Теперь точку в этом деле должен поставить суд — по итогам расследования уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи для рассмотрения по существу. Приговор, скорее всего, окажется заочным, ведь Шляфман уже давно находится за границей — он сбежал в Израиль ещё в 1992 году и там якобы сменил фамилию на Высоцкий.

По версии следствия, 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" во время концерта известных эстрадных исполнителей продюсер певицы Азизы Игорь Малахов, вооружённый револьвером системы Нагана, спровоцировал конфликт с Тальковым и его директором Шляфманом. Они поспорили о том, кто первый из артистов выйдет на сцену.

6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" во время концерта известных эстрадных исполнителей продюсер певицы Азизы Игорь Малахов, вооружённый револьвером системы Нагана, спровоцировал конфликт с Тальковым. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

В ходе стычки Тальков и его телохранители начали бороться с Малаховым, повалили его на пол, а Шляфман якобы вырвал из рук Малахова оружие. В этот момент раздался выстрел и пуля попала Талькову прямо в сердце.

Малахов, сбежавший с места преступления, через пару дней сам сдался властям и после этого получил два года условно за незаконное хранение огнестрельного оружия. Экспертиза установила, что в момент выстрела он находился в таком положении, что физически не мог направить пистолет в сторону Талькова.

В итоге следователи пришли к заключению, что убить артиста мог только Шляфман. После его бегства в Израиль следователи провели обыски в доме директора и нашли рубашку, в которой тот был в день преступления. На её манжетах оказались следы пороха и крови Талькова. Кроме того, допрошены 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники Дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия.

Впрочем, несмотря на богатую доказательную базу, в народе продолжают ходить слухи о том, что стреляли не из нагана, а из пистолета Макарова, а на месте преступления был кто-то из спецслужб, ведь убитый "был опасен для президента СССР Михаила Горбачёва". Якобы незадолго до инцидента Талькову угрожали неизвестные, а убрали его публично специально, чтобы заткнуть рот остальным.

Когда поставят точку в деле Владислава Листьева

1 марта 1995 года в подъезде собственного дома был застрелен телеведущий, журналист и гендиректор ОРТ Владислав Листьев. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Спустя почти четыре года страну потрясло новое громкое преступление — 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома был застрелен телеведущий, журналист и гендиректор ОРТ Владислав Листьев.

Преступники караулили его на лестничной площадке вечером, когда он возвращался со съёмок программы "Час пик". Выстрелов было два, они были сделаны сзади в момент, когда Листьев зашёл в подъезд и стал подниматься по лестнице. Первая пуля попала в правое предплечье, вторая — в голову, именно она и оказалась смертельной.

Последние месяцы жизни медиаменеджер регулярно получал угрозы в свой адрес. Ему звонили по телефону и в прямой эфир, в кабинет приходили странные люди, а в подъезде его дома постоянно толпились посторонние. Домашний телефон часто отключался, мобильным Листьев старался не пользоваться, потому что предполагал, что он прослушивался. Вероятно, поэтому ведущего неоднократно видели на московских улицах в будках городских таксофонов.

В России расправа вызвала широкий резонанс. Спустя 11 лет после убийства уголовное дело насчитывало уже более 200 томов, расследование вели несколько оперативных групп, но, несмотря на многочисленные заявления о том, что дело близко к раскрытию, ни убийцы, ни заказчики так и не были найдены.

Какое-то время вместо трансляции передач в эфире телеканала ОРТ висела эта фотография с подписью. Фото © Wikipedia / ОРТ

Интересно, что в 2020 году ключевые участники следствия — бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов и бывший руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Пётр Трибой — заявили, будто знают и заказчика, и организатора, и даже исполнителей преступления, но назвать их публично якобы не могут, потому что дело так и не дошло до суда.

Почему закрыто дело Михаила Круга

Пожалуй, последним громким нераскрытым делом эпохи "лихих 90-х" можно назвать убийство шансонье Михаила Круга — он был застрелен в собственном доме в Твери в ночь на 1 июля 2002 года после выступления на Дне города.

В дом шансонье проникли двое неизвестных в масках. В одной из спален столкнулись с тёщей Круга и решили её "успокоить". На шум прибежала дочь Ирина и подняла крик, после чего здесь тут же появился и хозяин дома.

К этому моменту в руках нападавших уже появилось оружие. Михаил Круг получил два огнестрельных ранения, закрывая собой супругу. Дальше всё было как в кино: стрелявшие сбежали, а артист вышел из дома, зашёл к соседу, который довёз его до больницы, после чего самостоятельно дошёл до врачей.

Михаил Круг получил два огнестрельных ранения, закрывая собой супругу. Фото © VK / Михаил Круг • Легенда Русского Шансона

Одна из пуль пробила крупные сосуды почки, и певец скончался на операционном столе от острой кровопотери. Позже стало известно, что шансов спасти пациента с подобным ранением у медиков практически не было.

После этого выдвигались самые разные версии случившегося, среди которых были и неудачная попытка ограбления, и заказное убийство, старательно прикрытое попыткой ограбления. Главными подозреваемыми в убийстве на протяжении 17 лет оставались члены ОПГ "Волки" — банды, с конца 90-х до середины нулевых державшей всю Тверскую область в страхе. Якобы её лидер Александр Костенко по прозвищу Лом однажды решил подмять под себя Михаила Круга и получать долю от его гонораров за крышу.

Впрочем, дело в итоге было закрыто в связи с истечением срока давности и со смертью подозреваемого. По версии следствия, им был правая рука Лома Дмитрий Веселов. В 2003 году его застрелил и похоронил другой участник "Волков" — Александр Осипов.

Смогут ли следователи раскрыть застарелые дела? 0 Вряд ли, свидетелей всё меньше, а улики пропадают Смогут, если вдруг заговорит важный свидетель или участник преступления Для таких расследований не должно быть срока давности

Авторы Евгений Кузнецов