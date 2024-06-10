Всенародная любовь, Брежнев и бриллианты: 10 июня день рождения королевы русской песни — Людмилы Зыкиной
Бриллианты Людмилы Зыкиной не принесли счастья её наследникам
Людмила Зыкина. Обложка © Kino-teatr.ru
10 июня 1929 года на свет появилась знаменитая советская и российская певица Людмила Зыкина, которой было предначертано стать номером один в жанре русской песни. А её "Оренбургский пуховый платок" и "Издалека долго, течёт река Волга" уже давно стали частью нашего культурного кода. Ко дню рождения великой исполнительницы kp.ru рассказал о некоторых интересных моментах её насыщенной жизни.
Зыкина родилась в Московской области в самой обычной семье, мать работала санитаркой, а отец трудился на хлебозаводе. "Крестражем" семейства была непомерная любовь к русским народным мотивам, источником которых была бабушка будущей великой певицы — она знала много песен и всегда запевала первой.
Зыкиной было 12, когда грянула война. Её отец вернулся с фронта в 1943 году и устроил её на хлебозавод. По воле судьбы на одной из смен Зыкина познакомилась с солисткой филармонии Еленой Вяземской, которой пришёлся по вкусу голос будущей любимицы миллионов. Затем она несколько лет занималась хоровым пением, что в итоге привело её в 1960-м году на Всероссийский конкурс артистов эстрады, после участия в котором её пригласили работать в Москонцерт.
Так началась сольная карьера Людмилы Зыкиной. Про неё даже ходили разные сплетни: её небезосновательно считали любимой певицей Леонида Брежнева, который посещал все концерты артистки в Кремлевском Дворце съездов.
О любви Зыкиной к бриллиантам можно слагать баллады. Коллекция драгоценностей певицы после её смерти оценивалась в миллион долларов. Все они были уникальны. Она покупала их всегда с рук. А если не покупала, то получала в дар от поклонников своего творчества, знающих о пристрастии артистки. Среди её обожателей были и политики, к примеру, Гейдар Алиев и Ким Чен Ир. Поговаривали, что одни из её серёжек некогда принадлежали самой императрице Марие Фёдоровне (матери Николая II).
Только вот детей у Людмилы Зыкиной никогда не было, а всё её огромное наследство свалилось на племянников, которых сразу окрестили "миллионерами из трущоб", поскольку те были во многом простодушны, корыстны и эгоистичны. Разумеется, спустя некоторое время почти все драгоценности певицы ушли с молотка, как и всё остальное, что можно было выгодно продать. Они не добрались лишь до творческого архива певицы, который впрочем до сих пор не найден.
Кстати, актёра Джонни Деппа, родившегося на день раньше Зыкиной, тоже могло не существовать как творческой единицы, если бы не одно судьбоносное знакомство. 9 июня звезда франшизы "Пираты Карибского моря" отпраздновал свой 61-й день рождения. Подробнее о пути мечтательного мальчишки, который смог стать голливудской звездой, — в нашем материале.