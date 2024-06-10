Всенародная любовь, Брежнев и бриллианты: 10 июня день рождения королевы русской песни — Людмилы Зыкиной

10 июня 1929 года на свет появилась знаменитая советская и российская певица Людмила Зыкина, которой было предначертано стать номером один в жанре русской песни. А её "Оренбургский пуховый платок" и "Издалека долго, течёт река Волга" уже давно стали частью нашего культурного кода. Ко дню рождения великой исполнительницы kp.ru рассказал о некоторых интересных моментах её насыщенной жизни.

Зыкина родилась в Московской области в самой обычной семье, мать работала санитаркой, а отец трудился на хлебозаводе. "Крестражем" семейства была непомерная любовь к русским народным мотивам, источником которых была бабушка будущей великой певицы — она знала много песен и всегда запевала первой.

Зыкиной было 12, когда грянула война. Её отец вернулся с фронта в 1943 году и устроил её на хлебозавод. По воле судьбы на одной из смен Зыкина познакомилась с солисткой филармонии Еленой Вяземской, которой пришёлся по вкусу голос будущей любимицы миллионов. Затем она несколько лет занималась хоровым пением, что в итоге привело её в 1960-м году на Всероссийский конкурс артистов эстрады, после участия в котором её пригласили работать в Москонцерт.

Так началась сольная карьера Людмилы Зыкиной. Про неё даже ходили разные сплетни: её небезосновательно считали любимой певицей Леонида Брежнева, который посещал все концерты артистки в Кремлевском Дворце съездов.

О любви Зыкиной к бриллиантам можно слагать баллады. Коллекция драгоценностей певицы после её смерти оценивалась в миллион долларов. Все они были уникальны. Она покупала их всегда с рук. А если не покупала, то получала в дар от поклонников своего творчества, знающих о пристрастии артистки. Среди её обожателей были и политики, к примеру, Гейдар Алиев и Ким Чен Ир. Поговаривали, что одни из её серёжек некогда принадлежали самой императрице Марие Фёдоровне (матери Николая II).

Только вот детей у Людмилы Зыкиной никогда не было, а всё её огромное наследство свалилось на племянников, которых сразу окрестили "миллионерами из трущоб", поскольку те были во многом простодушны, корыстны и эгоистичны. Разумеется, спустя некоторое время почти все драгоценности певицы ушли с молотка, как и всё остальное, что можно было выгодно продать. Они не добрались лишь до творческого архива певицы, который впрочем до сих пор не найден.