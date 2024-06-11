Эксперт объяснил, почему люди стали вести себя как пингвины и при чём здесь мемы

Пебблинг — новое веяние в отношениях между парами. Термин происходит от английского pebble — камешек, и это слово выбрано неслучайно. О том, что же такое пебблинг, причём здесь пингвины и мемы, Life.ru рассказал эксперт по PR и коммуникациям, специалист по трафику в соцсетях Павел Шашлов.

Пебблинг — это желание поделиться со второй половинкой весёлым видео, мемом или приколом. Такое название явление получило из-за похожего поведения "влюблённых" пингвинов: самцы в период ухаживаний дарят самке красивый гладкий камешек (тот самый pebble), чтобы выразить любовь. У людей же роль камешка стали играть мемы. И этом стало новым языком любви.

Когда пингвин-самец преподносит самке гальку, он демонстрирует ей свою способность строить гнездо. Ведь именно этими камешками выстилается дно их будущего гнезда. Однако бывает и такое, что в стае находятся "самые умные самцы", которые попросту выносят из чужих гнёзд понравившиеся камушки. Но это уже, как говорится, частная практика. При этом в случае с людьми мемы выполняют роль тех самых подарочных камешков. Посылая мем, отправитель "подсвечивает", что подумал именно о вас, когда увидел эту забавную картинку или видео. Павел Шашлов Эксперт по PR и коммуникациям, специалист по трафику в соцсетях

Так между пользователями происходит эмоциональная связь и создаётся дополнительная атмосфера доверия, и мемы с новой силой укрепляют отношения. На улице, в транспорте и кафе уже можно увидеть множество парочек, которые одновременно сёрфят ленту в телефоне и смеются над увиденным. Это и есть пебблинг в действии.

В Сети сейчас активно обсуждают этот тренд. Многие девушки высказывают опасения, что мужчины теперь заменят свидания, цветы и походы в рестораны на мемы. А другие задаются вопросом: если парень перестал слать весёлые картинки, любовь ушла?