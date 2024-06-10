Умер заместитель главреда агентства "Москва" Александр Малютин 10 июня, 16:12 Александр Малютин. Обложка © Wikipedia / Alexander Malutin (селфи)

Заместитель главного редактора агентства "Москва" Александр Малютин ушёл из жизни в возрасте 60 лет. Его госпитализировали с инсультом ещё 2 июня, однако врачи не смогли спасти журналиста. О трагическом известии сообщается на сайте агентства.

"Российский журналист, заместитель главного редактора агентства городских новостей "Москва" Александр Малютин скончался 10 июня в возрасте 60 лет после перенесённого инсульта", — говорится в тексте.

Александр Станиславович родился в Новочеркасске. Он долгое время работал в газете "Коммерсант", затем был главным редактором газеты "Известия", а с 2014 года устроился во вновь созданное агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с болезнью. Он был организатором шахматных соревнований и внёс большой вклад в развитие этого вида спорта в Краснодарском крае и Южном федеральном округе.

Авторы Татьяна Миссуми