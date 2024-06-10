Врач предупредил россиян о песчаных смерчах на пляжах

Многие россияне уже открывают купальный сезон и веселятся на берегах морей, рек и озёр. Однако помимо правил безопасности на воде нужно помнить и о правилах "на песке". Так, на пляжах не исключены песчаные смерчи, частички которых могут попасть в глаза.

"На открытых пляжах ветер может поднимать в воздух песок, образуя маленькие смерчи или даже небольшие песчаные бури. Это может быть опасно для глаз. Песчаные частицы, взметаемые в воздух, могут попасть в глаза, вызвать микротравмы слизистой глаза и раздражение. Если такое произошло, нельзя тереть глаз, нужно просто держать его всё время закрытым", — рассказал врач-инфекционист Владимир Неронов в беседе с РИАМО.

Обычно частички выходят со слезами, но если глаз потереть, то инородное тело может попасть в конъюнктиву под веком и вызвать боль.

Если соринка в конъюнктиве отчётливо видна, её следует удалить кончиком марли или чистого носового платка. В противном случае без колебаний идите к врачу, особенно если конъюнктива покраснеет, а глаз начнёт слезоточить, поскольку ранение роговицы очень опасно.