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10 июня, 17:55

МИД РФ отзывает аккредитацию у журналиста ORF в ответ на действия Австрии

Россия в ответ на действия Австрии против журналиста ТАСС отзывает аккредитацию у журналиста ORF в Москве. О таком решении сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве рассказали, что 30 апреля Вена отозвала у журналиста ТАСС постоянную аккредитацию, он был проинформирован о прекращении регистрации и должен был покинуть страну в течение двух недель. При этом никаких объяснений власти страны так и не предоставили.

"Несмотря на российский демарш, Австрия реализовала свою инициативу, и 7 июня И. Попову пришлось покинуть Вену. В связи с этим были приняты зеркальные меры к журналисту московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) Марии Книпс-Виттинг", — уточнили в МИД РФ.

В ответ журналисту предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть Россию в ближайшее время. При этом в ведомстве пригрозили соответствующей реакцией в отношении австрийских журналистов, если Вена и дальше продолжит практику дискриминации российских специалистов.

"В соответствии с принципами свободы СМИ и на основе взаимности будем готовы рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ОРФ в России после создания правительством Австрии условий для работы представителей российских медиа и полноценного возобновления деятельности корпункта ТАСС в Вене", — указали в министерстве.

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А неделей ранее российский МИД ввёл санкции против ряда журналистов Великобритании. Так, в чёрный список попали люди, ответственные за формулирование и реализацию антироссийского курса, эксперты, освещающие в негативном и не соответствующем действительности ключе ситуацию в России, а также уличённые во лжи и русофобии британские журналисты.

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Life.ru

Николь Вербер
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