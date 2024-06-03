Российский МИД включил в стоп-лист отпетых британских русофобов

МИД РФ объявил о санкциях в отношении политического истеблишмента, экспертного сообщества и СМИ Великобритании. Об этом сообщается в понедельник, 3 июня, на сайте внешнеполитического ведомства. В чёрный список попали политики, ответственные за формулирование и реализацию антироссийского курса, эксперты, освещающие в негативном и не соответствующем действительности ключе ситуацию в России, а также уличённые во лжи и русофобии британские журналисты.