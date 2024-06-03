Российский МИД включил в стоп-лист отпетых британских русофобов
МИД РФ ввёл санкции против ряда политиков и журналистов Великобритании
МИД РФ объявил о санкциях в отношении политического истеблишмента, экспертного сообщества и СМИ Великобритании. Об этом сообщается в понедельник, 3 июня, на сайте внешнеполитического ведомства. В чёрный список попали политики, ответственные за формулирование и реализацию антироссийского курса, эксперты, освещающие в негативном и не соответствующем действительности ключе ситуацию в России, а также уличённые во лжи и русофобии британские журналисты.
"Усилия англичан по дискредитации и международной изоляции России, в том числе в контексте СВО, неизбежно получат решительный и жёсткий отпор с нашей стороны", — говорится в заявлении МИД.
Ранее министры иностранных дел 27 стран – членов Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России. Документ ещё не опубликован, но, как пишут СМИ, он позволит вводить ограничения против физических и юридических лиц, нарушающих, по мнению сообщества, права человека и ответственных за "преследование оппозиции". Какие меры касаются именно отраслей энергетики, пока не известно, но ранее Евросоюз намеревался включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки российского сжиженного природного газа.
Life.ru