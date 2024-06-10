Умер 18-летний хоккеист нижегородской команды "Заречье"

В Нижнем Новгороде нападающий ХК "Заречье" Роман Зырянов погиб в возрасте 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской областной федерации хоккея. На данный момент причина смерти юного спортсмена неизвестна.

"Сегодня стало известно о трагической гибели хоккеиста команды "Заречье", лучшего нападающего прошедшего студенческого чемпионата, умного и талантливого парня Романа Зырянова. Федерация выражает искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал о смерти полузащитника молодёжной команды "Балтики" Валентина Ботоногова, которому было всего 15 лет. В прошлом году у него диагностировали острый миелобластный лейкоз. За это время парень пережил несколько курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга, но болезнь оказалась сильнее.