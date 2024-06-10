В Польше оценили версию о влиянии "внешних сил" при взрыве на заводе по производству ЗРК

Власти Польши не думают, что к взрыву на территории завода компании Mesko S.A., которая производит оружие, причастны внешние силы. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, сейчас причины ЧП выясняют спецслужбы.

"Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы", — заявил Туск на пресс-конференции.