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10 июня, 18:50

В Польше оценили версию о влиянии "внешних сил" при взрыве на заводе по производству ЗРК

Премьер Польши Туск: Внешние силы не причастны к взрыву на оружейном заводе

Власти Польши не думают, что к взрыву на территории завода компании Mesko S.A., которая производит оружие, причастны внешние силы. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, сейчас причины ЧП выясняют спецслужбы.

"Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы", — заявил Туск на пресс-конференции.

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Как сообщал Life.ru, сегодня на заводе в городе Скаржиско-Каменна произошёл взрыв. В результате происшествия погиб мужчина. После хлопка предприятие охватило пламя, но пожар удалось быстро потушить.

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Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Александра Мышляева
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