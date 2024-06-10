За сутки средства РЭБ сбили 26 дронов ВСУ в приграничных районах Курской области

По его словам, из-за атаки беспилотника был повреждён жилой дом в селе Весёлое Глушковского района. Повреждены фундамент, окна и бытовая техника. Власти намерены оказать владельцу дома всю требующуюся помощь. В Суджанском, Беловском, Глушковском и Корневском районах зафиксированы сбросы боеприпасов с беспилотников, а также атаки дронов-камикадзе. К счастью, пострадавших нет. Днём ВСУ наносили удары по сёлам Гордеевка и Троицкое Кореневского района, посёлку Тёткино и хутору Заря Глушковского района. Кроме того, обстрел вёлся по пунктам пропуска Суджа, селу Гоголевка Суджанского района и деревне Милаевка Беловского района. Пострадавших не было.