На Каширском шоссе в Москве загорелся грузовик

В Москве на Каширском шоссе загорелся грузовик. На место происшествия уже прибыли оперативные городские службы, пишет пресс-служба столичного Департамента транспорта.

О пострадавших не сообщалось. Из-за чего случилось возгорание, неизвестно, но пожар уже потушили. Как уточнили в Дептрансе, движение для других автомобилей не затруднено.

В Москве на Каширском шоссе горит грузовик. Видео © Life.ru