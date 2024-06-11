На Каширском шоссе в Москве загорелся грузовик
В Москве на Каширском шоссе загорелся грузовик. Обложка © Life.ru
В Москве на Каширском шоссе загорелся грузовик. На место происшествия уже прибыли оперативные городские службы, пишет пресс-служба столичного Департамента транспорта.
О пострадавших не сообщалось. Из-за чего случилось возгорание, неизвестно, но пожар уже потушили. Как уточнили в Дептрансе, движение для других автомобилей не затруднено.
В Москве на Каширском шоссе горит грузовик. Видео © Life.ru
Ранее в Москве произошёл пожар в жилой многоэтажке на Бескудниковском бульваре, спасатели вывели из объятой пламенем квартиры одного человека, десять жильцов были эвакуированы.