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10 июня, 21:02

На Каширском шоссе в Москве загорелся грузовик

В Москве на Каширском шоссе загорелся грузовик. Обложка © Life.ru

В Москве на Каширском шоссе загорелся грузовик. Обложка © Life.ru

В Москве на Каширском шоссе загорелся грузовик. На место происшествия уже прибыли оперативные городские службы, пишет пресс-служба столичного Департамента транспорта.

О пострадавших не сообщалось. Из-за чего случилось возгорание, неизвестно, но пожар уже потушили. Как уточнили в Дептрансе, движение для других автомобилей не затруднено.

В Москве на Каширском шоссе горит грузовик. Видео © Life.ru

Автокран загорелся на ТТК в Москве
Автокран загорелся на ТТК в Москве

Ранее в Москве произошёл пожар в жилой многоэтажке на Бескудниковском бульваре, спасатели вывели из объятой пламенем квартиры одного человека, десять жильцов были эвакуированы.

Анатолий Симоненко
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