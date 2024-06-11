Не рвутся в лагеря: Россияне рассказали, что уготовили своим детям в эти летние каникулы

Дети сами решат, чем заняться на летних каникулах, родители доверяют их выбору, пишет РИА "ФедералПресс", основываясь на данных собственного опроса.

"Сам придумает, чем себя развлечь", — ответили 33% родителей о своих детях.

По данным исследования, 25% ребят останутся дома, чтобы помочь по хозяйству или взять на себя часть дачных забот. К бабушкам поедут 17% детей. Подработать летом решили 4%, летними заданиями по школе, книгами и обучением займутся 21% детей. А вот в детские лагеря особо никто не рвётся.