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11 июня, 01:06

Не рвутся в лагеря: Россияне рассказали, что уготовили своим детям в эти летние каникулы

Опрос: Почти треть российских детей сами будут решать, что делать на каникулах

Дети сами решат, чем заняться на летних каникулах, родители доверяют их выбору, пишет РИА "ФедералПресс", основываясь на данных собственного опроса.

"Сам придумает, чем себя развлечь", — ответили 33% родителей о своих детях.

По данным исследования, 25% ребят останутся дома, чтобы помочь по хозяйству или взять на себя часть дачных забот. К бабушкам поедут 17% детей. Подработать летом решили 4%, летними заданиями по школе, книгами и обучением займутся 21% детей. А вот в детские лагеря особо никто не рвётся.

Школьникам вместо сочинений предложили снимать видео "Как я провёл лето"
Школьникам вместо сочинений предложили снимать видео "Как я провёл лето"

Ранее подросткам рассказали, где можно найти работу на каникулах. В том числе им предложили городские программы занятости для молодёжи (благоустройство улиц, помощь в организации городских мероприятий, работа в библиотеках).

Обложка ©

Unsplash / Robert Collins

Анатолий Симоненко
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