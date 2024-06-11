Названо венерическое заболевание, которое можно подхватить даже через поцелуи
Дерматолог Жовтан: Сифилис может передаваться даже через поцелуи
Одним из основных симптомов сифилиса являются язвочки и шанкры на теле, сообщила дерматолог Наталия Жовтан. По её словам, они образуются в районах контакта, а первые признаки заболевания проявляют себя примерно через три-четыре недели.
"Сифилис проявляется язвочками или шанкрами в месте проникновения инфекции, в том числе на слизистой рта — недуг передаётся через поцелуи. Также на половых органах. Образования начинают беспокоить через три-четыре недели после заражения", — рассказала Жовтан в беседе с NEWS.ru.
А через шесть-семь недель сыпь образуется на ладонях, стопах и боковых поверхностях тела. При этом заболевание не беспокоит зудом или повышением температуры, но могут набухнуть лимфоузлы. Также эксперт предупредила, что самостоятельно с ним не справиться, поэтому важно обратиться в кожно-венерологический диспансер.
Ранее врач рассказал, что у россиян стали чаще выявлять поздний сифилис, и на это повлияла пандемия коронавируса. Он объяснил, что люди самоизолировались, не ходили к врачам, занимались сексом. Поэтому всё чаще встречаются поздние стадии болезни.
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