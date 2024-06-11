Врач назвала точное количество белка, которое нужно съедать каждый день

Женщинам с нормальным весом нужно употреблять ежесуточно 48–56 граммов белка. А мужчинам — 64–72 грамма. Это количество — примерно 60 граммов — содержится в 300 граммах курицы, сообщила "Газете.ru" врач-терапевт Людмила Фролова.

Точнее определить суточную норму белка можно, сопоставив возраст, вес, уровень активности и общее состояние здоровья. На каждый килограмм веса взрослому мужчине нужно съедать порядка 0,8 грамма белка ежедневно. У спортсменов эта норма выше — 1–1,5 грамма. Больше белка (на 10–20%) требуется беременным женщинам и кормящим матерям. Пожилым людям порой тоже нужно больше белка, чтобы предотвращать мышечный распад.

Эксперт напомнила, что не все продукты, в которых есть белок, одинаково полезны. Среди таких пироги, печенье, шоколад, ведь в них содержится огромное количество сахара, жиров и калорий. Также в усвоении белка важна сочетаемость продуктов. Мясо лучше есть с зелёными или слабокрахмалистыми овощами.

"Избегайте сочетания белковых продуктов с тяжёлыми углеводами, такими как картофель. Кроме того, крайне важно разнообразить свой рацион различными источниками белка. И не забывайте пить достаточное количество воды. Это способствует лучшему перевариванию и усвоению белков", — перечислила Фролова.