Администрация США сняла многолетний запрет на передачу своих вооружений украинскому национальному полку "Азов"*, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на заявление Госдепа.

По информации из документа, отряд прошёл "тщательную проверку" по "закону Лихи", не позволяющему Америке предоставлять военную поддержку подразделениям иностранных войск, которые нарушали права человека. В тексте подчёркивается, что у властей Штатов нет подобных доказательств.

Соответствующий закон был подписан Дональдом Трампом в 2017 году и с тех пор неоднократно продлевался. Когда был снят запрет и получили ли украинские боевики американское оружие, пока неизвестно.

Ранее подполковник Армии США в отставке заявил, что президент США Джо Байден обязан немедленно отменить разрешение ВСУ наносить удары по территории России западным оружием. Дэниел Дэвис отметил, что конфликт на Украине необходимо урегулировать дипломатическим путём на наилучших доступных условиях.