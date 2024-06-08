"Верх глупости": В США призвали Байдена отозвать разрешение ВСУ бить по России
Подполковник Дэвис: Байден должен немедленно отменить разрешение ВСУ бить по РФ
Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Президент США Джо Байден обязан немедленно отменить разрешение Вооружённым силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России западным оружием. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания National Interest.
"Соединённые Штаты ничего не выиграют и многое потеряют, расширив список разрешённых целей для нашего оружия и боеприпасов на Украине. Рисковать ядерной эскалацией в высшей степени глупо. Разрешение Байдена, данное на прошлой неделе, должно быть немедленно отменено, пока не был нанесён ущерб", — указано в материале.
Дэвис отметил, что конфликт на Украине необходимо урегулировать дипломатическим путём на наилучших доступных условиях. Эксперт назвал верхом глупости рисковать экзистенциальной войной с РФ в условиях, когда национальная безопасность США не находится под угрозой.
Напомним, в конце мая Украина получила от Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США. Позже эту информацию подтвердили в Незалежной. Глава Госдепа Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Также стало известно, что Белый дом разрешит Киеву использовать для ударов ракетные комплексы HIMARS. Оружие будут применять для нанесения ударов в Харьковской области. При этом Зеленский вновь показал своё недовольство.