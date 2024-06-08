"Верх глупости": В США призвали Байдена отозвать разрешение ВСУ бить по России

Президент США Джо Байден обязан немедленно отменить разрешение Вооружённым силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России западным оружием. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания National Interest.

"Соединённые Штаты ничего не выиграют и многое потеряют, расширив список разрешённых целей для нашего оружия и боеприпасов на Украине. Рисковать ядерной эскалацией в высшей степени глупо. Разрешение Байдена, данное на прошлой неделе, должно быть немедленно отменено, пока не был нанесён ущерб", — указано в материале.