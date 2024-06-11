Долларовые миллионеры мира стали богаче на 4,7% за 2023 год
WWR: Состояние долларовых миллионеров мира выросло до рекордных $86,79 трлн
В 2023 году долларовых миллионеров стало на 5,1% больше, а их суммарное состояние увеличилось на 4,7%, достигнув отметки 86,79 триллиона долларов. Об этом сказано в ежегодном докладе World Wealth Report (WWR) компании Capgemini.
"Хотя рост наблюдался во всех диапазонах благосостояния, сегмент ultra-HNWI (состоятельные люди с капиталом более 30 миллионов долларов. — Прим. Life.ru) продемонстрировал наиболее уверенное восстановление в долларовом выражении", — гласит документ.
Также в отчёте говорится, что общее число долларовых миллионеров по итогам 2023-го достигло более 22 миллионов. Из них 34% хранили богатство в денежных средствах и эквивалентах, 23% держали состояние в акциях, а ещё по 15% вкладывались в недвижимость или другие активы с фиксированной доходностью.
Первые пять месяцев 2024 года оказались для российских бизнесменов не менее удачными, рассказывал Life.ru ранее. Общее состояние 11 самых богатых предпринимателей страны выросло на 17,762 миллиарда долларов за этот период.
Life.ru