Долларовые миллионеры мира стали богаче на 4,7% за 2023 год

В 2023 году долларовых миллионеров стало на 5,1% больше, а их суммарное состояние увеличилось на 4,7%, достигнув отметки 86,79 триллиона долларов. Об этом сказано в ежегодном докладе World Wealth Report (WWR) компании Capgemini.

"Хотя рост наблюдался во всех диапазонах благосостояния, сегмент ultra-HNWI (состоятельные люди с капиталом более 30 миллионов долларов. — Прим. Life.ru) продемонстрировал наиболее уверенное восстановление в долларовом выражении", — гласит документ.

Также в отчёте говорится, что общее число долларовых миллионеров по итогам 2023-го достигло более 22 миллионов. Из них 34% хранили богатство в денежных средствах и эквивалентах, 23% держали состояние в акциях, а ещё по 15% вкладывались в недвижимость или другие активы с фиксированной доходностью.