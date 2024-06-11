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11 июня, 03:25

Пас Тарасенко помог "Флориде" победить во втором матче финала Кубка Стэнли

Герой второго матча финала Эван Родригес. Обложка © X / NHL

Герой второго матча финала Эван Родригес. Обложка © X / NHL

"Флорида Пантерз" обыграла "Эдмонтон Ойлерс" во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. Прошедшая в Санрайзе встреча завершилась со счётом 4:1.

Дубль в составе победителей оформил Эван Родригес (43-я и 52-я минуты), по одной шайбе забросили Нико Миккола (29) и Райан Экблад (57, пустые ворота). Единственный гол гостей — на счету Маттиаса Экхольма (11).

Российский нападающий "Флориды" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 18 из 19 бросков.

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Счёт в серии стал 2-0 в пользу "Пантерз". Следующие два матча состоятся в Эдмонтоне в ночь на 14 июня и в ночь на 16 июня.

Героем первой встречи стал Сергей Бобровский, отразивший все 32 броска и оформивший шатаут. Россиянин стал самым возрастным игроком в истории Национальной хоккейной лиги, которому удалось отстоять на ноль в первом матче финальной серии плей-офф.

Артур Лапсаков
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