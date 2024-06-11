Пас Тарасенко помог "Флориде" победить во втором матче финала Кубка Стэнли

"Флорида Пантерз" обыграла "Эдмонтон Ойлерс" во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. Прошедшая в Санрайзе встреча завершилась со счётом 4:1.

Дубль в составе победителей оформил Эван Родригес (43-я и 52-я минуты), по одной шайбе забросили Нико Миккола (29) и Райан Экблад (57, пустые ворота). Единственный гол гостей — на счету Маттиаса Экхольма (11).

Российский нападающий "Флориды" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 18 из 19 бросков.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу "Пантерз". Следующие два матча состоятся в Эдмонтоне в ночь на 14 июня и в ночь на 16 июня.