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11 июня, 05:14

Задержанному сотруднику института ФСИН вменяют оправдание терроризма

Сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России, который ранее был задержан "безопасниками" самого ведомства, подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма. Об этом сообщили РИА "Новости" в силовых структурах.

Назначена служебная проверка, с сотрудником проводят следственные мероприятия.

Сотрудник НИИ ФСИН России задержан по подозрению в совершении преступления
Сотрудник НИИ ФСИН России задержан по подозрению в совершении преступления

А ранее стало известно, что сотрудники ФСИН бесплатно проходят бизнес-тренинг Аяза Шабудтинова, написанный им от руки прямо в СИЗО.

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Максим Киселёв / ТАСС

Марина Калегина
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