Задержанному сотруднику института ФСИН вменяют оправдание терроризма
Сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России, который ранее был задержан "безопасниками" самого ведомства, подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма. Об этом сообщили РИА "Новости" в силовых структурах.
Назначена служебная проверка, с сотрудником проводят следственные мероприятия.
А ранее стало известно, что сотрудники ФСИН бесплатно проходят бизнес-тренинг Аяза Шабудтинова, написанный им от руки прямо в СИЗО.
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Максим Киселёв / ТАСС