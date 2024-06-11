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11 июня, 05:54

Украинский пленный рассказал о российских "мини-котлах" под Харьковом

Подразделения ВСУ под Харьковом на начальном этапе российского наступления весной текущего года попали в грозные ловушки — множество "мини-котлов". Об этом журналистам поведал украинский солдат Кирилл Доценко, попавший в плен на данном участке фронта.

Он посетовал, что с украинской стороны отсутствовала какая-либо контрбатарейная борьба и поддержка в виде тяжёлой техники. Спасая свои жизни, солдаты были вынуждены отступать, попадая в эти ловушки и сдаваясь в плен целыми группами.

Сам Доценко во время ожесточённых боев получил ранение и прыгнул в яму, которую ранее использовали для сброса пищевых отходов, чтобы укрыться от обстрела. Он смог доложить командованию обстановку о бедственном положении своего подразделения, но в ответ лишь услышал приказ держать оборону. Вскоре измученный и израненный боец потерял сознание. Когда его подобрали наши бойцы и оказали помощь, он провёл в этой яме уже пять дней, пишет РИА "Новости".

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Ранее Life.ru рассказывал, как российские военнослужащие взяли в плен воевавшего за ВСУ колумбийца в районе Красногоровки. Бывший полицейский Анхель Карденас Монтилла приехал на Украину, наткнувшись на объявление по поиску наёмников в "Тиктоке". Он рассказал, что прежде не имел боевого опыта, а на Украине получил только "ускоренную подготовку", которая продлилась всего несколько дней, после чего его бросили в пекло.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Марина Калегина
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