Подразделения ВСУ под Харьковом на начальном этапе российского наступления весной текущего года попали в грозные ловушки — множество "мини-котлов". Об этом журналистам поведал украинский солдат Кирилл Доценко, попавший в плен на данном участке фронта.

Он посетовал, что с украинской стороны отсутствовала какая-либо контрбатарейная борьба и поддержка в виде тяжёлой техники. Спасая свои жизни, солдаты были вынуждены отступать, попадая в эти ловушки и сдаваясь в плен целыми группами.

Сам Доценко во время ожесточённых боев получил ранение и прыгнул в яму, которую ранее использовали для сброса пищевых отходов, чтобы укрыться от обстрела. Он смог доложить командованию обстановку о бедственном положении своего подразделения, но в ответ лишь услышал приказ держать оборону. Вскоре измученный и израненный боец потерял сознание. Когда его подобрали наши бойцы и оказали помощь, он провёл в этой яме уже пять дней, пишет РИА "Новости".