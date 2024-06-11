В Бурятии парень познакомился с девушкой, оформил на неё кредит и убил кирпичом

В Бурятии двадцатилетний молодой человек познакомился с девушкой, в ту же ночь оформил на её имя кредит, а потом забил насмерть кирпичом. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК РФ.

"Злоумышленник заманил новую знакомую в заброшенный гараж на улице Пугачёва, где подобрал с пола кирпич и нанёс им несколько ударов по голове потерпевшей", — говорится в публикации ведомства.

Тело жертвы он скинул в яму для овощей под полом гаража, набросил сверху мусора, забрал телефон и бежал с места преступления. Девушка не выжила. Задержать преступника удалось уже в соседнем регионе. В его отношении заведено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего смерть потерпевшего". После прояснения всех обстоятельств случившегося преступление могут переквалифицировать.