Дедушку-блогера, собирающего деньги на лечение жены, власти выселили из дома-мастерской

Игорь Перевалов — мастер на все руки, он занимается резьбой по дереву, плетением бисера и ведёт тематический блог в соцсетях, где обладает целой армией фанатов своего творчества. Недавно власти посёлка Куйтун Иркутской области выселили блогера из дома-мастерской, и теперь Перевалову вместе с больной супругой пришлось переселиться в единственное доступное в посёлке жильё — маленький домишко без водопровода и отопления. Об этом пишет SHOT.

Игорь Перевалов вместе со своей женой. Фото © Telegram / SHOT

По словам дедушки-блогера, суд обязал его покинуть помещение мастерской, которое он бессрочно арендовал по соглашению с администрацией. Однако власти сменились, и пришёл новый глава посёлка, который решил разорвать договор с Переваловым. Причиной такого решения назвали то, что мастер по дереву сделал там ремонт, не спросив об этом администрацию. Мужчина попытался обжаловать решение, но успехом эта попытка не увенчалась.

Игоря Перевалова, собирающего деньги на лечение жены, выселили из дома-мастерской. Видео © Telegram / SHOT

Блогеру пришлось переезжать, что довольно трудно в небольшом посёлке, где проживает около 10 тысяч человек. Перевалову удалось найти лишь маленький дом, в котором даже нет удобств. Сейчас мастер собирается заняться отоплением, пока на дворе лето. Однако жизненные неурядицы не повлияли на любовь мужчины к своему занятию, которое он не собирается бросать.

Фанаты ласково зовут резчика по дереву Папой Карло. На деньги, которые приносят ему видеоролики, он покупает лекарства для своей супруги, у которой серьёзные проблемы с суставами. Подписчики сумели насобирать ей на путёвку в санаторий, благодаря лечению в котором она вновь начала ходить, однако женщина всё ещё нуждается в дорогостоящих уколах и мазях.