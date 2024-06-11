С начала СВО силовики предотвратили 134 теракта в центральной части России

После начала специальной военной операции сотрудники российских силовых структур предотвратили 134 теракта и диверсии, а также пресекли деятельность 32 террористических объединений в центральной части России. Об этом рассказали в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"С начала проведения СВО правоохранительными органами на стадиях приготовления предотвращено 134 террористических преступления. Пресечена деятельность 32 ячеек МТО, не допущено совершение восьми терактов на государственных объектах и в местах массового пребывания людей, подготовку которых осуществляли выходцы из стран Центрально-Азиатского региона", — рассказали представители НАК.